Le géant de l'agroalimentaire Leclerc et le ministère de l'Agriculture ne sont pas d'accord. Ce mercredi 13 juin, plusieurs députés de la République en Marche ont partagé sur les réseaux sociaux une version raturée et corrigée d'une campagne de communication du groupe Leclerc.



En cause, la majoration de 10% du seuil de revente à perte des produits prévue par la loi agriculture et alimentation. Aujourd'hui, la revente à perte est interdite. En d'autres termes, "lorsqu'une enseigne achète au producteur un produit 1 euro, elle doit le revendre au minimum 1 euro en rayon. Une fois la loi entrée en vigueur, ce même produit ne pourra être revendu à moins de 1,10 €", explique le ministère de l'agriculture.

Si cette mesure vise à assurer un meilleur revenu pour les producteurs, elle n'est pas au goût des distributeurs qui se livrent à une guerre des prix, comme Leclerc. Le groupe de Michel-Édouard Leclerc avait début mars décidé de lancer une campagne de communication sur le thème du pouvoir d'achat des Français. "C'est confirmé, une augmentation de 10% des prix coûtera plus de 1,7 milliard d'euros aux Français sans bénéficier aux agriculteurs", peut-on ainsi lire sur les affiches de Leclerc.

Campagne de communication de Leclerc contre la loi alimentation Crédit : Leclerc

"Fake news !"

Mais ces affirmations n'ont pas été au goût du gouvernement qui a décidé de contre-attaquer. L'affiche initiale a donc été raturée et corrigée en rouge par le ministère de l'Agriculture avant d'être partagée sur les réseaux sociaux par différents députés marcheurs, certains la qualifiant de "fake news".



Sur cette nouvelle version, le gouvernement revient notamment sur le nombre de produits concernés par la mesure et tacle le distributeur : "Certains veulent juste continuer à faire du profit sur la guerre des prix qui ruine nos producteurs et nos éleveurs". Et le gouvernement d'expliquer notamment qu'il ne tient qu'aux distributeurs "d'utiliser ce dispositif pour mieux rémunérer les agriculteurs".

exemple de #fakenews sur la loi #EGAlim. Moins de marge pour les distributeurs, c'est davantage de valeur pour les producteurs.Merci @fdescrozaille. https://t.co/ieT1WqcmiM — Mireille Clapot (@CLAPOTMireille) 13 juin 2018