Alex Vizorek rend hommage à "Eden Hazard, le Platini du plat pays"

Ému par l'annonce de la retraite d'Eden Hazard, Alex Vizorek n'a pas manqué de mots pour rendre hommage à la carrière du joueur belge : "Eden Hazard, le Platini du Plat Pays, le Pelé de La Louvière, le Maradona Noir Jaune Rouge a officiellement mis un terme à sa carrière ce mardi, à l'âge de 32 ans" décrit-il.

Une retraite prise si tôt qu'elle en choque plus d'un, suggère l'humoriste, comme la Première Ministre "Élisabeth Borne, qui vient d'apprendre qu'un travailleur venait de prendre sa retraite à l'âge de 32 ans" ironise-t-il. S'il est admiratif du buteur, le chroniqueur reconnaît une fin de carrière en deçà de ses glorieuses années : "En Espagne, Eden était le footballeur le mieux payé du monde à ne rien foutre, une sorte de Pénélope Fillon du ballon rond" s'amuse-t-il.

Par ailleurs, le conflit israélo-palestinien est de retour dans l'actualité depuis l'attaque terroriste du Hamas le samedi 7 octobre au matin. Alex Vizorek est revenu sur la réaction critiquée de La France Insoumise : "Quand on voit l'ambiance actuelle au sein de la Nupes, entendre Jean-Luc Mélenchon employer des mots comme "solidarité " et "volonté de paix", c'est un peu comme si Jonathann Davall avait déclaré être pour la paix des ménages et les relations de couple épanouissantes" s'exclame l'humoriste.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info