Alex Vizorek : "Emmanuel Macron considère les Français comme ses psys"

En ce lundi 25 septembre, la vie politique française est agitée. En effet, le dimanche 24 septembre à 20 heures, Emmanuel Macron s'est exprimé sur TF1 et France 2. Il a notamment évoqué les questions de pouvoir d'achat, d'écologie ou d'immigration...

L'humoriste a réagi à cette prise de parole : "Il avait envie de nous parler, il considère les Français comme ses psys. Et nous, on l’a écouté, car il en avait gros sur la patate, il avait quand même passé sa semaine à parler avec des résidents d’Ehpad, du coup moralement ça doit faire du bien de voir Anne-Claire Coudray et Laurent Delahousse !" s'est-il amusé.

Par ailleurs, Alex Vizorek a suivi les élections sénatoriales ce week-end, une échéance cruciale selon lui. Il ironise sur le peu d'attention porté à ce renouvellement de la moitié des sièges du Sénat : "C’est l’élection la plus importante du pays après la présidentielle, les législatives, les européennes, les régionales, les départementales, les municipales, les délégués de classe, les copropriétés, Miss France et le championnat du monde de coupe mulet", a-t-il déclaré avec dérision.

