publié le 26/07/2018 à 12:39

Juste avant un départ en vacances, selon l'heure du grand départ et le nombre d'heures de route, on adapte sa durée de sommeil pour partir tôt. Une étude réalisée par l'Ifop pour MMA en juin 2018, sur un échantillon représentatif des Français, de 1.000 personnes, a montré que 63% des Français ont déjà connu un moment de somnolence au volant. Cela peut se traduire par un picotement des yeux, difficultés à vous concentrer, bâillements répétés. L'étude montre aussi que 50% des Français privilégient un départ très tôt le matin, 34% dans la matinée.



Pour éviter les épisodes de somnolence au volant, il est recommandé de faire des pauses régulières, c'est le remède le plus évident pour ne pas s'endormir. Les 100 derniers kilomètres sont statistiquement les plus dangereux. En plus des conseils habituels pour éviter de s'endormir au volant, il y a les fausses bonnes idées.

1. Boire du café

Associé à une sieste, boire un café peut être une solution contre la somnolence. En Angleterre, des spécialistes du sommeil se sont penchés sur la question en étudiant le comportement d'individus privés de sommeil et placés dans un simulateur de conduite. Ils ont déterminé que boire un café, juste avant de dormir un quart d'heure, améliore considérablement la conduire et réduit la somnolence.



Une courte sieste vide le cerveau de l'adénosine, cette substance qui favorise l'endormissement. De plus, la caféine met environ 20 minutes avant d'agir : ainsi, lorsque l'individu se réveille, elle rentre tout juste en action.

2. Ouvrir les fenêtres

Ouvrir les fenêtres ou augmenter la ventilation à l'intérieur de l'habitacle n'a aucun effet sur l'état dans lequel se trouve le conducteur. Cela ne remplace pas une pause et une sieste.

3. Écouter de la musique à un volume élevé

Augmenter le son de la radio ou de la musique ne change rien non plus à votre condition physique. Le risque au volant est de tomber dans un micro-sommeil au volant et laisser aller sa vigilance, or l'étude montre que 66% des personnes ayant déjà connu des moments de somnolence sur la route ont expliqué que c'était arrivé sur l'autoroute. À titre de comparaison, une voiture qui roule à 130 km/h a besoin de 129 m pour s'arrêter, d'après la Sécurité routière. Pensez aussi à bien respecter les distances de sécurité sur l'autoroute.



Le conducteur peut choisir de passer le volant à quelqu'un d'autre afin que tous les voyageurs soient en sécurité tout au long du trajet.