Avion, hébergement, excursions... Les Français sont de plus en plus nombreux à réserver leurs vacances en ligne. Cette méthode présente plusieurs avantages parmi lesquels la possibilité de comparer soi-même les différentes options en naviguant d'un site à l'autre en quelques clics, et profiter de promotions qui peuvent s'avérer très intéressantes.

Selon une étude publiée en 2018 par Franfinance, une filiale de la Société Générale, 87% des vacanciers organisent leurs séjours eux-mêmes en utilisant des sites spécialisés ou des sites promotionnels.

Mais attention, la réservation de vacances en ligne peut parfois s'apparenter à une jungle hostile. Codes promo, "Bonnes affaires", "Perle rare"... Face à toutes ces offres, il est parfois difficile de s'y retrouver et savoir si le prix proposé est juste. Voici donc nos conseils pour optimiser votre recherche et profiter des prix le plus intéressants.

1 - S'y prendre bien avance... ou à la dernière minute

Pour les réservations de vols et d'hôtels, le mieux est toujours de se transformer en "Early bird" et de réserver très à l'avance. Pas seulement un mois avant le départ, non : dès que vous connaissez vos dates de voyage.

Cette stratégie est souvent gagnante. Pour les hôtels ou les locations d'appartements, vous aurez plus de choix et pourrez donc mettre la main sur de belles offres en termes de rapport qualité/prix, comme les fameuses "perles rares" proposées par la plateforme Airbnb. Vous pourrez d'autre part bénéficier de réductions établies par les hôtels pour attirer des clients longtemps à l'avance.

Si vous êtes du genre à partir sur un coup de tête et que vous êtes amateur des séjours tout compris en club, les sites de dernière minute peuvent s'avérer particulièrement intéressants. Une petite semaine avant votre départ, choisissez une destination : vous aurez accès à des dizaines de forfaits "tout inclus" (vol, hébergement et certains repas) à prix cassés (jusqu'à -50%). Avant de réserver, renseignez-vous bien sur ce qui est inclus dans le prix et vérifiez que les dates des séjours proposés correspondent aux vôtres.



2 - Soyez flexible sur les dates et horaires

Juillet et août sont les mois de grandes vacances en Europe. Les prix pour ces destinations sont donc généralement plus élevés, autant pour les vols que pour les hôtels. Préférez donc prendre vos vacances en basse saison : selon Franfinance, 30% des vacanciers optent pour cette solution.

Privilégiez également des trajets en semaine, très tôt ou très tard - ces horaires rebutent souvent les vacanciers.



3 - Réservez en pleine nuit

Si vous disposez d'assez de temps et surtout d'une bonne dose de courage, réservez plutôt vos billets d'avion en semaine (du lundi au vendredi) et en pleine nuit, entre 1h et 4h du matin.



4 - Voyagez de nuit ou faites escale

Privilégiez les trajets de nuit, par exemple en train couchette. De nombreuses destinations européennes sont desservies par ce type de train. En avion, si vous disposez d'assez de temps, faites une escale quitte à faire un détour, vous pouvez économiser plusieurs centaines d'euros et ajouter une destination à votre voyage.

5 - Partez et arrivez dans les aéroports secondaires

En France, plusieurs compagnies aériennes (Ryan Air, Wizz Air, Volotea, Easy Jet) proposent des vols low cost à partir d'aéroports secondaires et vers des destinations européennes et internationales. Depuis les aéroports de Beauvais, Carcassonne, Angoulême, Tour ou Limoges, vous pouvez par exemple relier Londres, Marrakech, Dublin, Porto ou Stockholm.



6 - Abonnez-vous aux newsletters et aux alertes

De nombreux sites internet proposent régulièrement des bons plans. Ventes privées, codes promotion, "cashback"... En vous abonnant à leurs newsletters, vous recevrez toutes leurs offres dans votre boîte mail. Si vous avez déjà choisi votre destination mais que vous voulez tenter d'obtenir des prix plus avantageux, créez une alerte email sur les sites de réservation de vols et d'hôtels pour recevoir les prix les plus bas.