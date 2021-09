Voyages : quelles sont les destinations les moins chères en septembre ?

Juste après les vacances d'été, s'agit-il du meilleur moment pour partir ? Les tarifs du mois de septembre son nettement plus avantageux. Selon le comparateur de vols Liligo.com, l'aller-retour entre Paris et Santorin (Grèce) est de 245 Euros en moyenne : un tarif deux fois moins chers par rapport à 2019, et 88 euros de moins par rapport au mois d'aout de cette année.

De même, les tarifs sont pratiquement divisés par deux pour Porto, Bastia et Dubaï par rapport à 2019. La plus grosse réduction revient à Faro, au Portugal, avec un aller-retour à 126 euros, soit 65% de moins qu'avant la crise sanitaire.

L'intérêt pour l'arrière-saison reste fort, comme le constate la compagnie française Transavia, avec des réservations de dernière minutes pour la Grèce ou encore l'Espagne. Les destinations de l'été restent plébiscités en cette rentrée. Sur les sept derniers jours, la compagnie vend 20% de billets de plus qu'en 2019 et les prévisions restent bonnes sur tout le mois de septembre.