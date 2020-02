publié le 15/02/2020 à 07:47

Alors que la zone C entame sa deuxième semaine de vacances de février, la zone B, qui comprend les villes de Marseille, Lille, Amiens ou encore Strasbourg, les débutent et de nombreux skieurs sont attendus sur les pistes. Ce n'est donc pas un hasard si un syndicat de saisonniers appelle à la grève sur les remontées mécaniques ce samedi 15 février.

Les syndicats Force Ouvrière (FO) et CGT dénoncent les répercussions du nouveau mode de calcul de l'indemnité de l'assurance chômage sur les allocations. Ce mouvement pourrait avoir des conséquences non négligeables comme l'explique Yvan Bellebouche, délégué CGT et employé sur un télésiège, sur le domaine skiable des Deux Alpes : "Des pistes et des remontées mécaniques pourront être fermées en fonction du nombre de salariés qui feront la grève. [...] Nous vivons ici à l'année et nous devons défendre nos emplois à l'année".

Il déplore les nouvelles conditions qui frappent son secteur : "Ce nouveau calcul du chômage, les répercussions qu'il y aura sur l'ensemble de nos vies et le fait de pouvoir vivre à l'année dans nos régions est complètement remis en cause". Aux Deux Alpes, les touristes vont donc se retrouver dans une ambiance de manifestation au pied des pistes, ce qui pourrait avoir de lourdes conséquences sur l'économie de la station.

À écouter également dans ce journal

Politique - Après l'abandon de sa candidature aux municipales de Paris à la suite de la diffusion d'une vidéo à caractère sexuel, Benjamin Griveaux a reçu le soutien de l'ensemble de la classe politique. "Ma famille passe avant tout" a-t-il déclaré après son renoncement tandis que le nom de son remplaçant devrait être connu prochainement.

International - Un premier cas de coronavirus a été détecté sur le continent africain, en Égypte, a indiqué le ministère égyptien de la Santé ce vendredi. 14 février. Depuis le début de l'épidémie, 1.380 personnes sont décédées.



Tendances - Pour la première fois depuis 10 ans, Renault enregistre une perte, de 141 millions d'euros. Le groupe a vu ses volumes reculer de 3,4 % l'an dernier à 3,75 millions de véhicules.

