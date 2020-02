Grève : les Franciliens ont passé 1h09 de plus par jour dans les transports

publié le 08/02/2020 à 23:58

Plus d'une heure perdue par jour sur leur trajet. C'est le constat de l'association de consommateurs UFC-Que Choisir, qui a publié une étude vendredi 7 février sur l'impact de la grève des transports cet hiver, sur les usagers.

La mobilisation contre la réforme des retraites a aussi été l'occasion de changer les habitudes de déplacement des Franciliens, rapporte Le Figaro. 50% des personnes interrogées ont dit avoir utilisé un moyen de transport alternatif dont la marche à 39%. Les usagers de la SNCF, eux, affirment à 71% des personnes interrogées avoir trouvé des solutions alternatives comme la voiture, le bus ou bien encore le covoiturage.

Dans une moindre mesure, les Français habitant en dehors de la région parisienne ont eux aussi été affectés dans leurs déplacements quotidiens. Les abonnés aux transports en commun hors Île-de-France ont perdu 42 minutes supplémentaires dans les transports en moyenne : ils étaient 42% a utiliser la voiture comme mode de transport alternatif. Enfin, tous usagers confondus, le vélo et la trottinette ont été sollicités à 12% et les taxis et VTC à 9%.

En ce qui concerne les remboursements, les usagers de la SNCF ont globalement été satisfaits des procédures mises en place : 18% d'entre eux déclarent n'avoir eu aucune procédure à accomplir pour être remboursés et 64% jugent positivement la durée de la demande et l'obtention du dédommagement. Cependant, 33% des demandeurs rapportent des difficultés pour être indemnisés : ils regrettent par exemple que ces sommes soient reversées sous forme de bons d'achat.