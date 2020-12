publié le 06/12/2020 à 16:42

Un rapport de l'OCDE indique que la France est la championne du monde des dépenses sociales, qui correspondent à 32% de la richesse nationale. Ce chiffre place la France 12% au-dessus de la moyenne des 37 pays les plus riches de la planète. La question est de savoir si c'est une bonne ou une mauvaise chose...

"Je crois que c'est l'honneur de la France", explique sur RTL Guillaume Lacroix, président du Parti radical de gauche. Il pointe également que le niveau des aides sociales est aussi un reflet de la situation en France, elle est le signe des difficultés d'une partie de la population.

"Ce n'est pas une bonne nouvelle", tranche Étienne Blanc, sénateur LR d'Auvergne-Rhône-Alpes. Il relève pour sa part l'inefficacité selon lui de ces aides. "On a plus de morts de la Covid que l'Allemagne, et le Secours catholique nous annonce que 10 millions de nos compatriotes seront en situation de pauvreté", argumente-t-il. "Nous dépensons beaucoup plus, et nos résultats sont moins bons."

À noter que les 32% ont été enregistrés sur l'année 2019, mais avec la crise du coronavirus le chiffre va exploser en 2020. Pour Agnès Verdier-Molinié, chercheuse à l'Ifrap, "en ajoutant de nouvelles aides, on pèse sur le travail". "On finance moins bien nos entreprises, on investit moins dans l'appareil de productif. On est dans une situation où produire en France est plus cher. Notre système protecteur crée plus de pauvreté", argumente-t-elle.