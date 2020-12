Pauvreté : "Il y a une urgence de solidarité", alerte Emmaüs Défi

publié le 04/12/2020 à 20:06

La crise sanitaire n'empêche pas la solidarité. Malgré le protocole sanitaire strict, Emmaüs Défi lance tout de même son "Super Noël" annuel samedi 5 décembre, dans le XIXe arrondissement de Paris. À cette occasion, 15.000 jouets seront mis en vente à prix cassés, pour les familles modestes en priorité.

Témoin direct de la pauvreté croissante en France, Emmanuel Ravanas, président du Conseil d’Administration d’Emmaüs Défi invité sur RTL, constate "une période catastrophique sur la question de la pauvreté, cette crise sanitaire très grave a malheureusement renforcé ces problématiques".

"Beaucoup, beaucoup de gens ont dégringolé sur le toboggan de la pauvreté et on les accueille du mieux possible (…) on fait face à un afflux très important", poursuit-il. "Il y a une urgence de solidarité, une urgence de fraternité (…) et nous, à notre échelle, nous essayons de faire un maximum pour permettre d'accueillir ces gens en grande difficulté".