publié le 25/07/2020 à 09:45

Le confinement a vu la pratique du "No bra", à savoir l'abandon du soutien-gorge, se démocratiser chez les femmes. Le 15 juillet 2020, l'institut du sondage Ifop a publié les résultats de son étude "Le boom du 'No Bra' Tendance de fond ou effet de mode ?". L’enquête a été menée auprès d’un échantillon de 3.018 personnes représentatif de la population française majeure, dont 1.608 femmes.

D'après le sondage, "l'inconfort" (douleurs, irritations, chaleur) et "l’impact négatif qu’un soutien-gorge est susceptible d’avoir sur les seins" sont les deux principales raisons de cet abandon chez les femmes. Il est intéressant de constater que chez les moins de 25 ans, 32% des adeptes refusent le soutien-gorge pour "lutter contre la sexualisation des seins féminins qui impose de les cacher au regard d’autrui", contre 18% chez l'ensemble des femmes interrogées.

#Analyse #NoBraChallenge



📈 18% des femmes de moins de 25 ans déclarent ne jamais, ou presque jamais porter de soutien-gorge (+14 points depuis février)



📉 Une proportion qui ne concerne que 7% des Françaises de 18 ans et plus



➡ Résultats détaillés https://t.co/GcfzLNPqjA pic.twitter.com/T3TGsBhpDi — Ifop Opinion (@IfopOpinion) July 22, 2020

Mais l'enquête s'intéresse aussi aux préjugés sur le "No bra". Fait intéressant, pour 34% des personnes interrogées, "une femme qui ne porte pas de soutien-gorge est une femme qui veut attirer les regards". On observe que 39 % des hommes sont d'accord avec cette idée contre 30 % des femmes.

Autre statistique frappante : 20% des personnes interrogées estiment que "le fait qu’une femme laisse apparaître ses tétons sous un haut devrait être, pour son agresseur, une circonstance atténuante en cas d’agression sexuelle". Un préjugé aussi répandu chez les hommes que chez les femmes interrogées, et qui n'a pas manqué de faire réagir sur les réseaux sociaux.

20% de violeurs décomplexés. — Euuuuhh (@Euuuuhh1) July 24, 2020