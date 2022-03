Agression d'Yvan Colonna : des tensions à Bastia lors d'une nouvelle manifestation

"Etat français assassin". Le ton a été donné dimanche 13 mars à Bastia lors de la manifestation en soutien à Yvan Colonna. Il y a 11 jours le militant indépendantiste, qui a été condamné pour sa participation à l'assassinat du préfet Érignac, a été agressé en prison. Depuis, il a été plongé dans le coma.

Quelques milliers de personnes sont parties sous une pluie fine du palais de justice de Bastia pour montrer leur soutien au berger de Cargèse. La colère a vite pris de l'ampleur. À l'arrivée du cortège à la Préfecture, des échauffourées ont eu lieu entre les forces de l'ordre et 200 à 300 manifestants cagoulés, vêtus de noir et pour certains équipés de masques à gaz. L'appel officiel à la manifestation était pourtant sobre, demandant "la vérité et la justice pour Yvan, la liberté pour les patriotes et la reconnaissance du peuple corse".

Cette mobilisation a réuni 7.000 manifestants selon la préfecture, 10.000 pour les organisateurs. La semaine dernière, à Corte, les chiffres étaient respectivement de 4.200 et 15.000 personnes.