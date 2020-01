Affaire Grégory : l'avocat des parents lance un appel à témoin sur RTL

publié le 20/01/2020 à 21:01

Où en est-on dans l’affaire Grégory ? Quelles sont les conséquences de l’annulation de la garde à vue de Murielle Bolle en 1984, par la cour d’appel de Paris, jeudi dernier ?

Mais la chambre de l’instruction de la cour d’appel n’a pas annulé en revanche les déclarations faîtes par Murielle Bolle aux gendarmes avant le début officiel de la garde à vue ! Et n’a pas annulé non plus ses réponses aux questions du juge d’instruction de l’affaire, Jean-Michel Lambert, interrogatoire intervenu quelques jours plus tard, où elle continuait, avant de se rétracter ensuite, à accuser son beau-frère Bernard Laroche d’avoir kidnappé le petit Grégory en sa présence.

L’avocat de Murielle Bolle M° Jean-Paul Tessonnière, a dit qu’il était satisfait de la décision rendue, parce qu’on devra à l’avenir laisser tranquille Muriel Bolle qui ne pourra plus être accusé de quoi que ce soit dans cette affaire ! Mais les avocats des époux Villemin sont également satisfait parce que l’enquête n’est pas bloquée et qu’elle peut donc se poursuivre!

Nous faisons le point sur l’état de l’affaire aujourd’hui avec trois acteurs importants du dossier : M° Thierry Moser l’un des avocats de Christine et Jean-Marie Villemin, Jean-Marie Beney qui était procureur général à Dijon en 2008. C’est lui qui avait relancé l’affaire en évitant la prescription.

Nos invités

Maître Thierry Moser, du barreau de Mulhouse, avocat des parents Villemin.

Jean-Marie Beney, actuel procureur général près la cour d'appel de Montpellier

En 2008 il était procureur général à Dijon, C’est lui qui a relancé la procédure, lui évitant la prescription.

Alain Hamon, journaliste spécialiste des faits divers, ancien de RTL, patron de l’agence de presse Credo.