Le double meurtre de Montigny-lès-Metz vu par l'avocate Maître Boh-Petit

publié le 10/12/2019 à 21:01

L’invitée de l’heure du crime ce soir, est M° Dominique Boh-Petit. Inscrite au barreau de Metz en 1989, elle vient de fêter ses trente ans de barreau, et, à cette occasion, elle a accepté d’évoquer l’affaire qui restera l’affaire de sa vie. Parce qu’elle a défendu la maman du petit Cyril Bénin pendant cette incroyable saga policière et judiciaire qu’on a appelé d’abord l’affaire Dills, puis l’affaire Heaulme, avec comme ultime épilogue la condamnation de ce tueur en série en 2018, 32 ans après les faits. On imagine difficilement le calvaire vécu par les familles de ces deux enfants littéralement massacrés le dimanche 28 septembre 1986.



C’est ce jour-là, vers 20h, que des policiers découvrent les corps d’Alexandre Beckrich et Cyril Beining (Bénin), 8 ans, allongés sur le dos, l’un a côté de l’autre, près d’une voie de manoeuvre de la SNCF, à quelques centaines de mètres de leurs domiciles respectifs. Les enfants ont eu le crâne fracassé à coups de pierre. Le pantalon de l’un des garçonnets est baissé. La nature des blessures, le fait que les visages des deux enfants aient été rendus méconnaissables, la marque profonde faite dans le sol meuble par la tête de l’un des enfants, tout indique l’acharnement et l’extrême violence du ou des assassins.

Il n’existe aucun témoin direct des faits. D’après leurs parents, Cyril et Alexandre, qui ne se connaissaient pas, étaient partis en fin d’après-midi faire un tour en vélo, chacun de leur côté, dans les rues de Montigny-les-Metz. Après avoir fait connaissance par l’intermédiaire d’un petit camarade commun, David, ils étaient montés jouer sur un remblai haut de quelques mètres, menant à des voies de garage de la SNCF.

Les deux couples de parents, qui ne se connaissent pas, retrouvent rapidement les bicyclettes abandonnées au pied du remblai menant à la voie ferrée. Mais les enfants sont introuvables. Les parents appellent la police et c’est une patrouille qui fait quelques minutes plus tard, vers 20h, la macabre découverte. Jamais un tel drame ne s’était produit a Metz. Les habitants sont en état de choc !

Nos invités

Maître Dominique Boh-Petit, inscrite au barreau de Metz depuis 1989, elle a été notamment l’avocate l’avocate et la confidente de Chantal Bening, la maman du petit Cyril Bening qu’elle a accompagnée jusqu’au bout. Elle fête ce mois-ci ces 30 ans de barreau. Pénaliste acharnée et passionnée, elle a été professeur de français, animatrice d’une émission de radio dédiée prisonniers ‘Le mur du son’ et elle milite aussi à l'observatoire international des prisons.