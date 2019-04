publié le 09/04/2019 à 08:28

C'est la première fois que l'on entend la voix de Carlos Ghosn depuis le début de l'affaire. Ses avocats ont diffusé une vidéo ce mardi 9 avril lors d'une conférence devant les correspondants étrangers au Japon. Dans cette vidéo, l'ex-PDG de Renault Nissan se défend et accuse : "C'est une histoire de complot, de conspiration, de trahison", affirme-t-il, en anglais.



Il continue de clamer son innocence. Sans citer de nom (à la demande de ses avocats), l'ancien patron automobile accuse les dirigeants exécutifs de Nissan de s'être sentis menacés par ses projets pour le constructeur, dont il juge les résultats "médiocres".

Pour lui, ces personnes sont "égoïstes" et jouent "un sale jeu" qui a mené à sa situation actuelle. Toute cette affaire "est un poignard dans le dos", mais il se veut confiant : "la vérité va éclater au grand jour".



Cette vidéo a été tournée juste avant la deuxième arrestation et incarcération de Carlos Ghosn au Japon. Son avocat, présent lors de la conférence, a précisé que son client voulait d'abord venir parler en personne aux journalistes. Mais en anticipant un "empêchement", il a pris le soin d'enregistrer ce message.

"Un personnage cupide, un dictateur"

Pour Carlos Ghosn, on a voulu faire de lui "un personnage cupide, un dictateur". Mais il défend les choix pour Nissan : "c'est du leadership". "J'ai consacré 20 ans de ma vie" à "m'occuper et à défendre de Nissan", martèle-t-il.



Carlos Ghosn est de retour en prison au Japon pour de nouveaux soupçons de malversations financières. Lundi 8 avril, les actionnaires de Nissan, réunis à Tokyo, ont voté la révocation de son mandat d'administrateur, coupant ainsi tout lien avec celui qui a sauvé et dirigé le groupe pendant près de deux décennies et se trouve aujourd'hui en prison.



Invitée de RTL, son épouse Carole a dénoncé un "coup monté de Nissan". Selon elle, le constructeur automobile "essaie de convaincre Renault" de s'attaquer à son mari. Pourquoi ? "Parce qu'ils avaient peur de faire une compagnie à deux ou trois parce qu'il y avait Mitsubishi aussi", déclare-t-elle. Carole Ghosn est "sûre et certaine" que son mari est innocent.