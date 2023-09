Adrénochrome : comment peut-on lutter contre les théories du complot ?

Le sujet du jour. Depuis plusieurs années, une théorie complotiste née aux États-Unis affole la toile. L'adrénochrome, faisant partie du corps humain, serait utilisée par les élites mondiales comme élixir de jouvence. La théorie est notamment popularisée avec l'apparition des QAnon, mouvance conspirationniste apparue en 2017.

La théorie s'appuie sur les nombreuses disparitions d’enfants, affirmant que ceux-ci sont enlevés, torturés et tués lors de rites satanistes. La molécule aurait, par ailleurs, des vertus régénératrices. parmi les adeptes de cette supposée drogue, Pierre Palmade mais aussi Céline Dion. Depuis, l'Arcom a été saisie pour des accusations de propos complotistes.



Pourquoi on en parle ? Qu'est-ce qui une bonne théorie du complot ? Comment passe-t-on d'une œuvre de fiction à une théorie de complot ? Est-ce que le discours des fact-checkers est vraiment audible ? Et quelle est la bonne méthode pour lutter contre les fake news ?



Analyse. "Le succès en tout cas de l'adrénochrome vient du fait qu'il s'agit de quelque chose de scientifique, ça a l'air sérieux et en plus, elle existe", raconte Tristan Mendès, maître de conférence associé à l'université de Paris, spécialisé dans les cultures numériques". Et d'ajouter : "En général, les théories qui ont du succès sont appuyées sur plusieurs narratifs différents. La multiplicité des différentes versions fait que cela crée la confusion entre ceux qui la perçoivent et la reçoivent".