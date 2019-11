publié le 27/11/2019 à 17:56

Le drame s'est déroulé au croisement de deux grandes avenues du XVIe arrondissement de Paris. Mardi 26 novembre vers 13h50, le cycliste et le poids lourd circulaient sur l'avenue Foch. C'est lorsque le poids lourd a tourné sur la droite pour s'engager sur l'avenue Poincarré qu'il a percuté le cycliste.

L'homme, un italien de 28 ans, circulait à Vélib'. Selon les informations de BFM Paris, le cycliste est tombé sous l'engin, et s'est fait écraser. Les secours sur place n'ont pas réussi à le ranimer.

L'angle mort est-il en cause ? Ou bien l'un des deux hommes était en faute ? On ne connait pas encore les circonstances de l'accident. Les tests d'alcoolémie et de produits stupéfiants sur le chauffeur étaient négatifs. "Une enquête a été ouverte et confiée au service de traitement judiciaire des accidents (STJA)," a déclaré le parquet de Paris à la rédaction de LCI.