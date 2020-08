Accepter ses souffrances amoureuses pour aimer de nouveau

publié le 06/08/2020 à 01:13

Isabelle n'a jamais réussi à refaire sa vie suite à son divorce. Après vingt ans de mariage, son ex-mari est parti pour une femme plus jeune, une situation face à laquelle Isabelle n'a pas réagi afin d'éviter un scandale. Isabelle est pourtant restée très meurtrie de cette séparation, se demandant aujourd'hui si elle n'est pas restée bloquée dans le passé.

Matthieu nous avait contacté il y a quelques semaines pour nous parler de l'adoption de son deuxième enfant. Tandis que les démarches nécessaires sont aujourd'hui terminées, et validées, l'arrivée de ce nouvel enfant dans la famille est bloquée à cause de la crise sanitaire. La première rencontre entre Matthieu, son compagnon, et leur fils, est désormais bouleversée.

Isabelle souhaitait réagir au témoignage de Matthieu, ayant elle-même eu recours à l'adoption il y a plus de quinze ans.

Catherine a perdu son chien il y a quelques jours. Un animal de compagnie qui représentait beaucoup pour elle, vivant seule avec lui. Catherine se retrouve désormais confrontée à sa solitude, se demandant si sa profonde tristesse est justifiée.

Cet été dans "Parlons-Nous" entre 22h et minuit, la psychanalyste Sophie Cadalen recueille les confidences des auditeurs de RTL.



