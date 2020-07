Souffrir de la solitude, ou risquer la souffrance amoureuse ?

publié le 30/07/2020 à 00:50

Après avoir accepté pendant des années l'infidélité de son compagnon, Margaux a décidé de mettre un terme à cette liaison. Une rupture assez violente, où Margaux a eu la sensation de ne pas avoir été choisie. Une question lui revient souvent : pourquoi pas elle ?

Philippe est rongé par la culpabilité. Souffrant d'une maladie génétique à la naissance, il a pu compter sur ses parents pour l'aider et le soutenir. Aujourd'hui c'est à son tour de faire face à la maladie de sa mère, qui perd la mémoire, au point de ne plus reconnaître son fils. Philippe a beaucoup de mal à faire face à cela, et n'arrive plus à lui rendre visite. Philippe a la sensation de ne pas rendre le soutien qu'il a reçu enfant.

Après son divorce, Pauline n'a jamais réussi à refaire sa vie. Malgré la présence de ses enfants, et sa volonté de faire des rencontres, Pauline se sent très seule. Une solitude qu'elle a beaucoup de mal à supporter au quotidien.

Il y a quelques années, Catherine a sombré dans une mélancolie autistique. Une période d'amnésie totale où elle a eu l'impression de tout perdre. Son mari, très présent, a fini par demander le divorce. Une séparation qui a plongé Catherine dans une grande solitude.

Cet été dans "Parlons-Nous" entre 22h et minuit, la psychanalyste Sophie Cadalen recueille les confidences des auditeurs de RTL.



