Deuil d'un animal : culpabilité et incompréhension

publié le 16/06/2020 à 01:58

Valérie a perdu sa petite chienne au début du confinement. Elle ne pensait pas qu'elle allait être autant attristée. Elle a encore besoin d'en parler mais son entourage en est un peu lassé. Un chagrin empreint de culpabilité car Valérie est à l'origine de l'accident qui a provoqué la mort de sa chienne.

Françoise a aussi vécu ce deuil et est même allée en parler à un psychothérapeute.

Catherine est en froid avec sa fille. Elles ne parlent que des petits-enfants. Pour la fête des mères, Catherine a envoyé une carte pour faire un premier pas vers sa fille. Elle a bien reçu l'initiative et lui a proposé d'aller voir une femme qui lui fera son "thème de cristal". Une démarche que n'approuve pas Catherine mais qui est une occasion de se rapprocher de sa fille.

Matthieu et son mari ont adopté leur premier fils il y a 3 ans. Ils sont en attente de leur second enfant. Dans l'attente, Matthieu se pose des questions. Tout s'est très bien passé avec le premier mais Matthieu appréhende l'arrivée du petit et le chamboulement que cela va provoquer.

Cathy souhaitait pousser un coup de gueule. Handicapée à cause d'une polio, elle regrette que les gens soient passés à autre chose à cause du déconfinement. Elle souhaitait dire que les personnes handicapées vivent cette situation toute l'année.

Nicole souhaitait réagir au témoignage de Valérie. Elle écrit des poèmes pour extérioriser sa douleur.

Dans "Parlons-Nous" entre 22h et 0h30, la psychologue Caroline Dublanche recueille les confidences des auditeurs de RTL.

