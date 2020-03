Adoption : Quand l'amour est mis à rude épreuve

publié le 25/03/2020 à 02:10

Martine est en couple depuis 1 an et demi. Elle vit à 200 km de son compagnon. Tout allait très bien, jusqu'à l'éloignement créé par le confinement. Depuis, Martine doute énormément et a l'impression que son compagnon s'éloigne d'elle, alors qu'il est très attentionné. Elle sait qu'elle doit calmer ses angoisses, au risque de le lasser.

Claire dirige une clinique. Depuis le début de la crise sanitaire, elle a conscience qu'elle demande beaucoup à ses équipes, qui lui rendent très bien. Claire souhaitait simplement dire à l'antenne qu'elle était admirative et qu'ils étaient remarquables.

Véronique a un fils de 35 ans avec lequel la relation est très compliquée. Adopté dès le plus jeune âge, il est, avec le temps, devenu de plus en plus difficile. Repousser les limites, ne pas supporter les règles, s'alcooliser... Le fils de Véronique fait tout pour mettre sa vie en échec. Malgré le comportement et les paroles de son fils adoptif, Véronique l'aime profondément et ne peut arrêter de le soutenir.

Didier a été lui-même adopté, il souhaitait dire que malgré tout, le fils de Véronique l'aime aussi.

Françoise a énormément de livre. Pour distraire ses voisins durant le confinement, elle a décidé de laisser un carton en bas de son immeuble avec des livres (désinfectés préalablement) qu'elle avait lus. Une initiative qui semble porter ses fruits...

Guy a été inscrit sur un site de rencontre par son petit-fils. Il a rencontré une femme avec laquelle il est resté 9 mois. Mais du jour au lendemain, elle a décidé de le quitter. Un an plus tard, Guy repense encore à cette histoire.

