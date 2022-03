8 mars : 7% des femmes disent avoir subi du harcèlement sexuel l'année dernière

À l'occasion de la journée internationale des droits des femmes, BVA - Réseau WIN a réalisé un sondage auprès de presque 40.000 citoyens et citoyennes dans le monde. Dans ce rapport, plusieurs rubriques s'intéressent à la problématique de l'égalité des sexes dans le monde et en France.

En France, 14% des Français déclarent avoir subi une forme de violence au cours de l’année écoulée. Ces chiffres concernent les violences morales, physiques ou sexuelles. Si l'on s'intéresse particulièrement au harcèlement sexuel, ce sont 5% de la population qui déclarent avoir souffert de harcèlement sexuel l’an dernier. En France, 7% des femmes témoignent avoir été harcelées sexuellement ces 12 derniers mois.

"Stagnation en trompe l'oeil"

Adélaïde Zulfikarpasic, directrice de BVA Opinion, indique que les chiffres sur le harcèlement sexuel peuvent aussi constituer une "stagnation en trompe l'œil". "La définition du harcèlement sexuel est de plus en plus élargie et connue. Donc ces chiffres peuvent aussi, éventuellement, refléter qu'il y a une plus grande proportion de femmes qui décident de porter plainte" évoque-t-elle.

Menée à travers 39 pays, l'enquête prouve que près d’1 femme sur 10 dans le monde déclare avoir souffert de harcèlement sexuel au cours de l’année écoulée. On note de fortes disparités selon les pays, avec des taux très élevés en Amérique Latine, avec 26% au Mexique, 24% en Equateur ou encore 22% au Chili.

Malgré de fortes différences selon les pays, on observe toutefois une tendance à la baisse des violences subies par les femmes dans la plupart des régions du monde. Moins 7 points en Afrique, moins 5 points en Afrique du Nord et au Moyen-Orient.