78% des Français craignent une "explosion sociale"

"Ça va mieux", avait déclaré le président de la République François Hollande lors de son intervention télévisée du 15 avril dernier. Une affirmation que partagent peu de Français. En effet, 83% des personnes interrogées dans le cadre d'une enquête sur le climat social pour BFMTV ne sont pas d'accord avec cet optimisme dont fait preuve le chef de l'État. Si 40% des sympathisants de gauche approuvent ses propos, seulement 8% des proches de la droite sont de cet avis.



Les Français pensent non seulement que la situation ne s'est pas améliorée mais ils sont également inquiets pour l'avenir. Selon un sondage Elabe, diffusé jeudi 28 avril, près de huit Français sur dix (78%) estiment qu'il existe aujourd'hui en France "un risque élevé d'explosion sociale". Cette crise sociale refléterait "une multiplication de conflits sociaux voire un blocage du pays". Ce risque est réel pour 64% des proches de la gauche et 84% de ceux de la droite, relate l'enquête.

Les syndicats de salariés perdent la confiance des Français

Les syndicats de salariés sont également touchés par une perte de confiance. Seules 28% des personnes interrogées leur font confiance pour défendre leurs intérêts, contre 72% d'un avis contraire. Chez les seuls salariés, la confiance dans les syndicats grimpe à 34%, contre 66% qui n'y croient plus. Cette étude intervient alors que le mouvement Nuit Debout va passer le cap de son premier mois.

S'y ajoute une nouvelle journée de mobilisation contre la loi Travail qui se déroule ce jeudi 28 avril dans tout le pays. Depuis quelques mois, les esprits s'échauffent. Les rues abritent de nombreux débordements, essentiellement de la part d'étudiants et de lycéens. Ces derniers ont à plusieurs reprises fait preuve de violence, afin d'exprimer clairement leur révolte. Cette atmosphère pesante mènerait-elle vers un mai 68 ? C'est ce dont redoutent une majorité de Français.

Les étudiants de l'université de Caen menacés de redoublement

L'université de Caen est un exemple. Depuis deux mois, les bâtiments sont régulièrement occupés par les étudiants opposés à la loi El Khomri. Cependant, une annonce faite par le doyen de la fac irrite. En effet, le chef de l'établissement universitaire vient d'écrire aux étudiants pour les informer d'un risque de redoublement massif. Le blocage d'un vaste amphithéâtre complique la gestion des salles d'examen, devenue un véritable casse-tête. D'où ces risques de redoublement.



Le président de l'UFR de droit et des sciences politiques, Thierry Le Bars, explique que "si un autre amphithéâtre venait à être occupé, il deviendrait difficile d'organiser les examens en question". Il dénonce notamment "une minorité de personnes" qui "prend en otage 2.700 étudiants". Il n'en veut pas pour autant à l'État mais bien au gouvernement qui selon lui "s'est laissé faire".

Les droits sociaux ne s'obtiennent qu'en gênant quelques personnes Un étudiant à l'université de Caen





Les circonstances font que de nombreux étudiants oscillent entre colère et anxiété. Comme l'explique un étudiant, ils ignorent si la session de rattrapage sera suffisante pour pouvoir valider leur année. "Cela rajoute un stress en plus, surtout si on n'est pas forcément près", confie-t-il. "Qu'ils luttent contre la loi Travail, d'accord, ennuyer des étudiants pendant leur période de partiels, je trouve ça un peu limite", dénonce-t-il.



Du côté des bloqueurs, l'action est assumée. Ces étudiants ne semblent pas si concernés par la menace de redoublement. "Tous les droits sociaux ont toujours été acquis par des minorités, explique un étudiant. Les droits sociaux ne s'obtiennent qu'en gênant quelques personnes". La tension est palpable et ne cesse de monter. Aujourd'hui, la crainte serait de voir les pros et anti-blocage s'affronter.

