publié le 28/04/2016 à 08:55

Ce jeudi 28 avril matin, on vous révèle la stratégie de campagne de François Hollande. Tout d'abord il est évident qu'il sera candidat, on en prend le pari. Car quand on pose la question à ceux qui fréquentent le plus le chef de l’État, ses plus proches, on ne trouve plus personne pour en douter. C’est pour eux une évidence, François Hollande sera candidat. Alors bien sûr, ce n’est pas le chef de l’État qui le dit. Mais en privé il explique pourquoi il annoncera son choix en décembre comme il l'avait dit dans l’émission de France 2.



Il a ainsi fixé la limite au mois de décembre parce que c’est le délai minimal pour son camp, pour se retourner. S’il n’y allait pas bien sur. Mais c’est aussi et surtout parce qu’il ne veut pas vivre ce qu’a vécu Nicolas Sarkozy. Son prédécesseur avait attaqué sa campagne sans l’assumer pendant presque 3 mois. Souvenez-vous une grande réunion publique à Toulon de Nicolas Sarkozy officiellement en tant que président de la République avait été considéré comme un meeting et intégré dans ses comptes de campagne.

Le mois de décembre, une période à occuper

En partant en décembre François Hollande s’apprête donc à faire la plus longue campagne d’un Président sortant. En même temps disons-le franchement, 4 à 5 mois de campagne ce ne sera peut-être pas de trop pour remonter la pente. François Hollande part de très très bas. Mais les Français en décembre auront la tête à la campagne présidentielle. C’est la conviction de l’un des conseillers du Président. Les Français regarderont à ce moment-là l’affiche, l’offre politique, et commenceront à se faire une idée. Avant, entre septembre et novembre, le débat sera accaparé par la droite. Et avant l’été l’idée du chef de l’État. C’est de vanter son bilan.

C’est très clair dans la tête du Président. "Le débat en ce moment n’est pas entre la gauche et la droite". Le débat est "entre la gauche de gouvernement et son électorat", explique-t-il. François Hollande a donc pris ces dernières semaines un gros pot de peinture et demande à tout le monde de repeindre son bilan en rose. De la loi El Khomri au pacte de responsabilité, le chef de l’État veut faire comprendre que ses 4 ans à l’Élysée c’est 4 ans de réformes cohérentes et de réformes de gauche. Car François Hollande partage ce constat auprès de ses proches.

Convaincre que les réformes étaient toutes de gauche

Dans l’histoire "on a toujours trouvé que la gauche a été de gauche après qu’elle avait quitté le pouvoir". Du Front populaire jusqu’à Lionel Jospin, c’est toujours la même erreur. Il veut que cette fois-ci "la gauche soit fier de ce qu’elle a fait", et qu’elle répète tous les jours que ça va mieux. François Hollande veut donc commencer par rassembler son camp bien avant la bataille. Il expliquera d’ailleurs mardi 2 mai prochain, lors d’un colloque sur la gauche et le pouvoir, qu’il trouve que son gouvernement est de loin le plus à gauche de tous les gouvernements européens ! Ce n’est plus un coup de peinture c’est 3 couches de rose qu’est en train de passer le Président sur son action à l’Élysée.



Cela dit, tout le monde le sait, on ne fait pas une campagne sur un bilan. Et là encore François Hollande réfléchit déjà à ce qu’il pourrait faire. Auprès de son entourage il le dit : "Un projet présidentiel ne peut pas être un bilan prolongé". Autrement dit il faut des idées nouvelles. Sur le plan économique il estime que l’essentiel a déjà été fait. C’est donc en matière de fiscalité, d’éducation, de lutte contre les discriminations, et aussi sur le fonctionnement de la démocratie qu’il pense faire des propositions. Vous le voyez l’idée d’une candidature fait son chemin chez François Hollande. Et les derniers chiffres du chômage et les prochains indicateurs économiques ne devraient pas le dissuader d’y penser de plus en plus.