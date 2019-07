La Minerve : "C'est extrêmement émouvant", dit Hervé Fauve sur RTL

publié le 23/07/2019 à 08:30

51 ans après sa disparition, le sous-marin La Minerve a été retrouvé lundi 22 juillet. Le submersible avait sombré en 4 minutes avec 52 membres de l'équipage à bord.

Pour Hervé Fauve, le fils d'André Fauve, commandant de La Minerve, cette découverte est "une intense émotion". "On avait beau commencer à s'y attendre parce que les recherches qui venaient d'être lancées nous semblaient parties dans la même direction, ça a été une très grande émotion. Je le dis pour moi et pour toute les familles", déclare-t-il.

Sur les premières images du sous-marin sont visibles les trois premières lettres de La Minerve. "C'est impressionnant. Pour moi, c'est contempler le cercueil dans lequel reposent mon père et les 51 autres marins. C'est extrêmement émouvant".

Hervé Fauve n'a pas nourri l'espoir de revoir son père, contrairement à "certaines personnes qui ont espéré envers et contre tout que les marins avaient survécu", affirme-t-il. "Pour ma part, dès le départ, ma mère m'avait dit 'sans doute aucun ton père est mort'. Je n'ai jamais eu de doutes sur le fait qu'il avait disparu avec le sous-marin mais ça n'a pas été le cas de tout le monde".

"J'espère avoir quelques explications"

Hervé Fauve explique la découverte tardive par plusieurs facteurs, notamment la disparition du sous-marin l’Eurydice, en 1970, qui a "stoppé la phase de recherche relativement active". Et ce qui a permis la reprise, c'est l'union des familles qui ont "mobilisé les médias et fait remonter la demande auprès de la ministère des Armées". "On a aussi bénéficié du soutien de toutes les associations de marin qui ont œuvré pour qu'on puisse arriver à ce résultat" remercie le fils du commandant.

Hervé Fauve avoue également espérer "avoir quelques explications" même s'il a "beaucoup de doutes : l'épave est disloquée en deux morceaux principaux et le centre est complètement en débris".

En attendant, la découverte de La Minerve va permettre de rendre hommage aux marins disparus à l'endroit même de leur disparition.