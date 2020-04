4 informations garanties 100% sans coronavirus

publié le 22/04/2020 à 17:00

La crise du nouveau coronavirus et la pandémie de Covid-19 phagocytent largement les médias et pour cause, il s'agit d'une période exceptionnelle. La vie est comme figée, sclérosée, et il n'y a pas grand chose qui se passe sans avoir un rapport avec le coronavirus. Pourtant, certaines actualités demeurent indépendantes de la principale préoccupation de la planète.

Mieux encore, certaines "news" font même sourire, donnent du baume au coeur, à l'image de la première information de cet article. Dans le Lot, à Figeac et aux alentours de Cahors, des chevreuils ont été aperçus déambulant ivres ! Une scène surréaliste mais pas vraiment inexplicable à en croire les chasseurs locaux.

"Au printemps, les chevreuils mangent beaucoup de bourgeons, jusqu'à 2.000 bourgeons par jour. Or certains bourgeons, notamment ceux des résineux, contiennent des substances alcaloïdes, un peu euphorisantes, et on les voit déambuler comme s'ils étaient ivres", a expliqué à France Bleu Serge Gay, le vice-président de la Fédération de chasse du Lot.

Griezmann et Jordan grands seigneurs

Plus au nord, cap sur la Norvège où si le réchauffement climatique est une préoccupation, certains effets réservent de belles surprises. Ainsi, sur le Lomseggen, une montagne du sud du pays, la fonte des glaces a dévoilé de très nombreux objets datant de l'époque des Vikings, rapporte National Geographic.

Raquettes pour chevaux, ustensiles de cuisine, chemise vieille de 1.800 ans, c'est tout un champ d'objets qui a été découvert, après avoir été caché durant des centaines d'années à la lumière du soleil. Une aubaine pour les archéologues.

Par ailleurs, du côté des stars du sport, si l'ennui pourrait commencer à poindre après plusieurs semaines sans activité, ces derniers restent proches de leurs fans sur les réseaux sociaux. C'est le cas d'Antoine Griezmann, qui a reçu via Twitter la vidéo d'un jeune fan de 4 ans prénommé Pablo. "Griezmann, je t’aime. Je t’aime de tout mon cœur", peut-on entendre de la part du jeune garçon, qui tient le maillot de "Grizou". La star du Barça a répondu en promettant à Pablo de lui envoyer un autre maillot.

@AntoGriezmann



Un petit fan de plus !!! Pablo 4 ans pic.twitter.com/FFvVVcn8l6 — Aurélien Rémy (@Jarpin343) April 21, 2020

Enfin, Michael Jordan, idole absolu des fans de basket et meilleur joueur de l'histoire de son sport, a décidé de faire preuve d'une immense générosité. Alors que le documentaire The Last Dance qui lui est consacré sur Netflix est un carton absolu, le désormais businessman a indiqué que les sommes perçues pour le documentaire seraient intégralement reversées à plusieurs associations caritatives, indique les médias américains.