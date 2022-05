1er mai : pourquoi fête-t-on le "travail" ?

Chaque 1er mai, des travailleurs d'un peu partout dans le monde descendent dans les rues pour manifester à l'initiative des syndicats. Cette tradition en France remonte au XIXe siècle mais nous vient tout droit des États-Unis.

Outre-Atlantique, cette date correspond au premier jour de l'année comptable des entreprises. C'est donc symboliquement, ce jour-là en 1884, que des syndicats ouvriers américains se sont mobilisés afin de revendiquer une journée de huit heures. À l'instar de leurs homologues américains, la IIe internationale socialiste se réunit en 1889 à Paris. Elle décide de faire du 1er mai un jour de revendication. À l’époque, on se bat pour la journée de travail de 8 heures, six jours sur sept.

Ce n'est qu'en 1941 que le Maréchal Pétain fait du 1er mai la "fête du Travail et de la concorde sociale". Pour la rendre populaire, il décrète que cette journée sera chômée. Puis, elle disparaît à la Libération avant d'être réintroduite en 1946 et définitivement proclamée journée fériée, chômée et payée pour les salariés en 1948.