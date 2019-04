M6 / Hélène Laurenceau, Samuel Duhamel et Jean-Baptiste Brunaud

Crédit Image : Bertrand GUAY / AFP | Crédit Média : M6 / Hélène Laurenceau, Samuel Duhamel et Jean-Baptiste Brunaud | Date : 29/04/2019

publié le 29/04/2019 à 17:41

La somme récoltée est impressionnante. Deux semaines après l'incendie qui a ravagé une partie de la cathédrale Notre Dame, les collectes pour la reconstruction ont permis de recueillir plus d'un milliard d'euros. Face à cet afflux d'argent, certains commencent à revenir sur leur promesse de dons.



À Morbecque (Hauts-de-France), commune de 2.500 habitants, le maire a été ému par l'incendie de la cathédrale qu'il a suivi en direct à la télévision. Dès le lendemain, il réunit le conseil municipal qui vote un don de 2.600 euros pour la reconstruction de l'édifice. Mais une semaine plus tard, il fait machine arrière. "On a assisté, entre guillemets, à un "milliardairethon"", estime Jérôme Darques, le maire (SE) de la commune. "C'était peut-être un peu indécent".

L'enveloppe prévue pour Notre-Dame restera donc dans le Nord. Une décision approuvée par ses administrés. "Si on devait donner quelque chose, je pense qu'on devrait plutôt donner local", estime un habitant. "Je pense qu'il faut commencer par le patrimoine qui est par ici, après, on verra", abonde une administrée.

Désaccords entre élus

La Communauté de communes de Flandre Intérieure, à laquelle appartient Morbecque, a elle aussi annoncé revenir sur une promesse de don de 100.000 euros.



A Juigné-des-Moutiers (Loire-Atlantique), la question des dons à Notre-Dame divise. Le maire souhaitait apporter la contribution de sa commune à hauteur de 1.000 euros, mais sa proposition a été refusée par son conseil municipal. "Je ne pensais pas que 1.000 euros, ça puisse jouer par rapport à ce que je fais dans la commune", regrette Jean Voiset, maire (SE) de Juigné-des-Moutiers. "Je suis un peu déçu de ne pas pouvoir le faire, mais je respecte mes adjoints et mes conseillers".



Depuis, le maire a reçu plusieurs lettres de soutien de toute la France. Bien décidé à aider Notre-Dame, il fera un don personnel de 200 euros.