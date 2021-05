1er mai : 17 interpellations et des heurts en marge de la manifestation parisienne

et AFP

publié le 01/05/2021 à 15:45

En ce samedi 1er mai, pour célébrer la journée internationale des travailleurs, plusieurs milliers de manifestants ont quitté la place de République à Paris en direction de celle de la Nation. Des heurts ont éclaté et les tensions sont montées au sein du cortège parisien.

Au total, 5.000 policiers et gendarmes sont déployés dans la capitale pour encadrer la manifestation. Selon une source policière citée par BFM-TV, les forces de l'ordre ont empêché la formation d'un black block. Avant le départ du cortège, 17 interpellations ont eu lieu, a annoncé la Préfecture de Police de Paris.

À l'appel de la CGT, FO, la FSU, Solidaires et des organisations de jeunesse Unef et UNL, le cortège s'est lancé derrière une banderole proclamant : "Pour les droits sociaux, les libertés, contre l'état d'urgence, pour la paix et la solidarité internationale". En tête de cortège, des militants CGT portaient des panneaux en hommage à la Commune de Paris, dont est célébré le 150e anniversaire cette année.

1er mai à Paris: la constitution d'un black bloc vient d'être empêchée, d'après des sources policières pic.twitter.com/nsmwQe3wtN — BFMTV (@BFMTV) May 1, 2021

Selon Philippe Martinez, secrétaire général de la CGT, estime que cette manifestation est le moyen d'éviter que le mois de mai ainsi que ceux qui suivent soient "à l'identique" des derniers mois : "C'est-à-dire des restructurations, beaucoup d'argent pour ceux qui en ont déjà beaucoup et encore moins pour ceux qui n'en ont pas, à l'exemple de la réforme de l'assurance-chômage".