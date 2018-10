publié le 02/10/2018 à 09:25

Le Mondial de l'Auto de Paris marque l'arrivée de nombreux nouveaux modèles électriques, suscitant l'espoir d'assister au décollage rapide d'un marché de masse. Pourtant, le doute est permis. Du 4 au 14 octobre, les constructeurs automobiles se retrouvent Porte de Versailles.



Sur RTL, le numéro 2 de Toyota, Didier Leroy, revient sur le choix de la marque de réduire sa production de voitures diesel. "Nous avons décidé il y a presque 8 ans de ré-allouer nos ressources sur les véhicules hybrides plutôt que diesel. Il suffisait de regarder ce qui se passe partout dans le monde. On s’apercevait que les gens ne s'intéressaient pas simplement au CO2 mais aussi au monoxyde d'azote qui a un impact important sur la qualité de l'air".

C'est donc pour cela que "nous avons fait le choix à la fois d'allouer nos ressources sur le développement de l'hybride et de réduire globalement notre production", ajoute-t-il. Didier Leroy





Que représente le diesel pour Toyota ? "Si on remonte à 2012, on en vendait 45%. Si on se limite aux véhicules particuliers, on est plutôt aux alentours de 2 à 3% de nos ventes en France", indique Didier Leroy. Et l'hybride ? "En 2008, l'hybride représentait 5% de nos ventes en France. Sur la première moitié de l'année 2018, cela a représenté 67% de nos ventes. On a vendu 329.127 hybrides au niveau européen", détaille-t-il.