publié le 17/09/2018 à 12:42

Améliorer le pouvoir d'achat, voici la priorité des Français. Dans une enquête Kantar Sofres-Onepoint, pour RTL, Le Figaro, LCI, 55% des personnes sondées en font leur attente principale, devant la "baisse du chômage" (40%) et la "diminution des impôts et des charges" (39%).



Concernant la hausse des prix du carburant, Élisabeth Borne a confirmé que "le gouvernement a annoncé une trajectoire carbone, pour tenir compte de la pollution et donc il y a une trajectoire qui a été annoncée". La ministre des Transports concède ensuite sur BFMTV qu'"effectivement, ça va continuer à augmenter. Ce sera discuté dans le cadre du projet de loi de finances". La taxe sur le diesel augmentera de 7 centimes et celle sur l'essence de 4 centimes.



Attendus au tournant par les Français, Emmanuel Macron et le gouvernement connaissent des mauvais sondages à cause de "l'impatience, l'attente, l'exigence" qui règnent dans le pays, comme l'expliquait Christophe Castaner dans Le Grand Jury RTL, Le Figaro, LCI dimanche 16 septembre.