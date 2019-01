publié le 26/01/2019 à 11:45

Une batterie c'est en moyenne 4 ans de vie. Mais, au hit-parade des pannes, elle décroche le pompon. En hiver, c'est 60 % des interventions. Le froid sollicite davantage la batterie, et nécessite un tiers de puissance en plus.



Eh oui, il n'y a pas que sur votre vieux Kangoo que ça peut tousser. Les modèles récents sont fragiles. Sur ces modèles, les normes anti-pollution font la chasse aux grammes de CO2. Ainsi, l'alternateur qui sert à faire tourner la batterie, devenu "intelligent", se met en action le moins souvent possible pour éviter de solliciter le moteur. Résultat : la batterie n'est pas chargée à fond, mais seulement à 80 % de sa capacité. C'est le résultat édifiant d'une étude menée par la société CTEK, spécialisée dans les chargeurs : 40 % des voitures récentes roulent avec une batterie faible.

Autre cause possible de panne : l'électronique

Il faut savoir qu'un véhicule embarque aujourd'hui plus de 110 calculateurs ou unités de gestion électronique, chargés du fonctionnement des freins, de la direction, de la climatisation, des écrans... Et tout cela consomme une énergie folle, ce qui peut se solder par une addition salée. Sur certaines nouvelles voitures, une batterie neuve peut vous être facturée entre 300 et 400 euros !

Alors comment éviter le coup de bambou ? Pas de secret, il faut prendre soin de votre batterie en la rechargeant régulièrement, ce qui vous permet de multiplier sa durée de vie par 3 ou 4. La recharger ce n'est pas compliqué, même si vous êtes nul en mécanique : il suffit d'acheter un chargeur.

Chargeurs de voitures : que choisir ?

Il en existe aujourd'hui 2 types. Les chargeurs traditionnels délivrent à votre batterie une intensité de charge très élevée au début et qui baisse progressivement jusqu'à la fin. Mais gros bémol, il faut surveiller la charge comme le lait sur le feu, car si la batterie reste branchée alors qu'elle est trop chargée, vous risquez de l'endommager. Alors, pour éviter la casse, il existe aussi des chargeurs automatiques : équipés d’une technologie de maintien de charge, ils permettent à la batterie de rester branchée sans se décharger et sans être endommagée.



Le chargeur intelligent est un peu plus cher : entre 70 et 100 euros, soit environ le coût d'une batterie premier prix. Donc ça vaut vraiment le coup de se procurer un chargeur.



Enfin, sachez qu'en cas de panne, vous avec toujours la solution des bons vieux câbles. Simple, efficace, sauf que vous avez besoin d'une autre voiture pour le branchement. Pour être autonome, il existe le booster : c'est un petit appareil qui se branche sur la batterie, hyper facile à manier et que l'on peut utiliser partout pour dépanner sa voiture sans avoir besoin d’un autre véhicule.