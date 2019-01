publié le 13/01/2019 à 19:27

C'est en quelque sorte, le champion du monde des radars. Le radar Tourelle, absolument redoutable, arrive en France. Fini la bonne vieille cabine grise installée sur le bas côté de la route, cette appareil nouvelle génération, de fabrication française, se présente sous la forme d'un mât surmonté d'une cabine noir et blanche dont le sommet culmine à 4 mètres au dessus des voies de circulation.



Surtout, ils peuvent contrôler de nombreuses infractions. Ces radars peuvent flasher simultanément jusqu'à 32 véhicules sur une distance de 100 mètres, ils sont capable de faire la distinction entre voiture et poids-lourds ou encore de contrôler dans les deux sens de circulation.

Mais ce n'est pas tout. Grâce à des caméras à haute résolution, les radars de type Tourelle peuvent ainsi sanctionner les feux rouges grillés, les dépassements non autorisés, le non-respect des distances de sécurité, l'usage du téléphone au volant ou encore l'absence de ceinture. Bref, les flashs pourraient être nombreux dans les semaines à venir.



6.000 radars en 2020

Ce radar Tourelle est actuellement en phase de test alors que plusieurs prototypes sont actuellement à l'essai dans différentes configurations. Ainsi, on en trouve sur des voies rapides comme à Marseille, à des carrefours avec feux rouges à Strasbourg et à Roubaix ou encore à des passages à niveau près de Lyon.



Près de 450 modèles devraient être déployés dans les prochains mois. D'ici à 2020, là on va mettre le turbo puisque l'objectif est fixé à 6.000 Tourelle sur l'ensemble du territoire, soit grosso-modo une soixantaine par département.



Cependant, tous ne flasheront pas. C'est ce qu'on appelle, les radars leurres. Ainsi, toutes les cabines ne seront pas véritablement équipées d'un dispositif de contrôle. Il y aurait environ un radar sur cinq qui serait opérationnel. Et pour éviter qu'ils soient identifiés, il seront déplacés alors que toutes les cabines seront équipés d'un film opaque pour empêcher de voir le contenu.