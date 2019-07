VIDÉO - Le retour des colliers et bracelets en perles Heishi, bijoux cultes des années 90

M6 / Laetitia Simoes et Ingrid Carré

Le retour des colliers et bracelets en perles Heishi, bijoux cultes des années 90

publié le 25/07/2019 à 15:15

Pour trouver des perles Heishi, il faut aller dans un magasin de perles au détail sauf que les perles Heishi ne sont pas vraiment des perles, mais des rondelles. Kevin Bruneel le directeur artistique de "Perles Corner" est incollable : "Vous avez les perles naturelles, plus épaisses, les traditionnelles qui viennent d'Afrique, les perles en acrylique, en laiton doré pour contraster et apporter du relief, et celles en pâte polymère."

À l'origine, les perles Heishi, de petits disques de pierre ou de coquille, naturels, sont les plus anciennes formes de bijoux en Amérique du Nord mais ils nous rappellent surtout les colliers de surfeurs dans les années 90.

Le must du must cet été, ce sont les couleurs flashy et fluos. Il y a aussi la version précieuse à base de coquillage naturel, de rondelles de cuivre, de disque de vinyl. Cette technique se retrouve pour toutes sortes de pièces : colliers, bracelets au poignet ou à la cheville ou même boucles d'oreilles.