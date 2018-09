VIDÉO - La révolution des bijoux connectés

publié le 07/09/2018 à 21:00

On connaissait les montres connectées, on découvre aujourd'hui les bracelets ou pendentifs connectés. Ces nouveaux objets à la pointe de la technologie proposent notamment des motifs qui changent grâce à un simple clic, ou qui peuvent déclencher un signal d'alarme en cas d'agression.



Au salon Bijorhca Paris dédié à la bijouterie, une marque d'horlogerie française a par exemple imaginé un bracelet et son écran digital, connecté à votre smartphone et qui s'adapte à vos montres de tous les jours. Pour profiter de ce petit bijou de technologie qui a l'avantage de présenter un aspect "classique" pour ne pas effrayer les plus réticents, il faudra tout de même débourser 450 euros.

Autre innovation, ces manchettes qui, en un tour de main, s'adaptent à vos envies. Une application permet en effet d'adapter le visuel du bijou grâce à une large bibliothèque de motifs, de photos, diffusés sur papier électronique. Le prix de cet objet futuriste : 250 euros.