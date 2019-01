Isabelle crée des bijoux en cuir de poissons

publié le 21/01/2019 à 17:54

Depuis trois ans, Isabelle Wacrenier crée dans son atelier, Apphia Créations, à Armentières dans le Nord, des boucles d'oreille, bracelets et colliers pas comme les autres. Ce sont des bijoux en cuir de poissons.



Ses bracelets en peau de truite ou en cuir de saumon, ne sentent pas le poisson. Ils sentent le cuir, "parce que c'est une peau animale qui est tannée de manière végétale et teinte de manière végétale, donc cela sent le cuir, le vrai cuir", précise notre créatrice de bijoux.

Ce sont des bijoux éthiques et éco-responsables. Isabelle achète ses matières premières à Femer peau marine, une jeune entrepreneuse dans le bassin d'Arcachon, qui récupère chez le poissonnier les peaux de poisson destinées à être jetées.

Ensuite, Isabelle crée et réalise tous ses modèles à la main. "Ce jeu d'écailles et les nuances de couleurs donnent des résultats tout à fait uniques. Le cuir de poisson est assez plat. Il peut parfois faire penser à de la peau de serpent", explique-t-elle. Les couleurs sont vives, lumineuses et joyeuses.

J'ai eu envie de me faire plaisir, de commencer une nouvelle vie Isabelle





Et comme chaque cuir est unique, cela lui permet aussi de créer une grande variété de bijoux. "On a des bijoux qui ne se ressemblent jamais", ajoute Isabelle.



Isabelle a toujours aimé créer. C'est une autodidacte, elle s'est formée toute seule. Elle a fait plusieurs métiers, elle a été secrétaire dans une école, elle a fait des études de philo, et à la suite d'un licenciement économique, elle a entamé sa reconversion. "J'ai eu envie de me faire plaisir, de commencer une nouvelle vie", raconte-t-elle. Aujourd'hui, "on a la chance de pouvoir faire ce qui nous plaît, c'est un luxe", conclut-elle.

Isabelle, créatrice de bijoux Crédit : Armelle Levy / RTL