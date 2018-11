Où l'essence est-elle la plus chère au monde ?

La rédaction de M6

publié le 07/11/2018 à 20:51

Entre hausse du baril de pétrole et augmentation des taxes, la fronde des gilets jaunes contre les prix des carburants est l’occasion de comparer les tarifs pratiqués dans le monde. Alors qu’en France, les prix à la pompe se situent actuellement entre 1.51 euro pour du gazole et 1.54 euro pour du sans sans-plomb 95, quels sont les pays les moins chers ?



Très logiquement les pays producteurs de pétrole connaissent des prix à la pompe à faire pâlir les automobilistes français. Au Venezuela, l'essence est à moins de 1 centime d'euro le litre, en Iran elle se situe à 24 centimes, et aux États-Unis à 62 centimes.

À l'opposé, avec 1,80 euro le litre, Hong-Kong pratique le sans-plomb 95 le plus cher. Sur ce podium, on trouve aussi la Grèce et l'Italie avec 1,66 euro par litre. La France se situe en 10e position avec 1,54 par litre.

Des prix qui devraient encore augmenter

Avec de tels tarifs, quel est alors l'impact sur le pouvoir d'achat ? Le budget carburant des ménages est élevé, mais moins qu'il y a 40 ans, car les salaires ont augmenté. En 1973, lors du choc pétrolier, avec une heure de son salaire, un travailleur au SMIC pouvait se payer trois litres d'essence. Au taux horaire de 2018, il peut désormais se payer 6.7 litres.



Malgré la baisse du prix du baril de pétrole, qui est passé de 74 euros, il y a deux semaines, à 63 euros aujourd'hui, les prix devraient très probablement encore flamber. Même si la répercussion sur les prix à la pompe reste pour l'instant très limitée, l'augmentation des taxes en janvier prochain devrait encore un peu plus alourdir la facture des automobilistes.