5 décembre : faut-il opter pour la location de voiture entre particulier ?

publié le 02/12/2019 à 02:14

Alors qu'à partir du 5 décembre, il sera très compliqué de se déplacer à cause d'une grève à la SNCF et à la RATP soutenue par les routier, la location de voitures entre particulier est-elle une solution ? Benoît Sineau, le patron de OuiCar répond à nos questions.

Sur la plateforme, on compte 33.000 véhicules à louer. Trois ans après la création de l'entreprise, la SNCF est devenue actionnaire majoritaire. Principal intérêt du service : le prix, puisque les voitures sont 30 % moins chères que chez un loueur classique. "Quand on parle de 30 % moins chers, on parle d'une moyenne sur l'année. En haute saison, on peut même être deux à trois fois moins cher", insiste le dirigeant.

Attention, pendant la grève, les propriétaires de véhicules pourraient faire bondir les prix, puisque ce sont eux qui fixent le tarif. "Une voiture est utilisée moins de 10 % de temps utile. L'objectif est de se faire un revenu complémentaire sur ces 90 % du temps où la voiture est au garage", complète Benoît Sineau.

En regardant de près les annonces,on s'aperçoit qu'il y a des agences qui proposent des voitures. "La vaste majorité sont des particuliers, il y a aussi de petits professionnels qui mettent à la location leurs voitures quand elles ne sont pas utilisées", dit le patron, afin de permettre de couvrir tout le territoire.