publié le 16/11/2019 à 15:19

Le patron de PSA, Carlos Taveres, a déclaré que son entreprise allait "respecter scrupuleusement tous les objectifs très sévères demandés par l’Europe", dans un entretien accordé au journal l'Est Républicain. "Nous appartenons à la société dans laquelle nous opérons, (...) la question climatique est primordiale", a-t-il indiqué.



Carlos Tavares a cependant pointé du doigt d'autres constructeurs automobiles qui n'en faisaient pas de même "préférant utiliser l’argent de leur entreprise pour acheter des droits à polluer à d’autres entreprises plus vertueuses."

Sur "13,8 millions de personnes en Europe", vivant du secteur automobile, le patron de PSA a dénoncé la menace des amendes qui toucheront les constructeurs automobiles dès 2020 en cas de dépassement de la limite d'émission par voiture au kilomètre. Ces amendes " mettraient à genou" le secteur tout entier.

Des décisions motivées par "l'émotion"

Carlos Tavares a également exprimé son point de vue sur la politique européenne concernant une "transition réussie vers une mobilité propre" qui nécessite, selon lui, une "vision complète". Or, "le niveau d’écoute des élus européens est proche de zéro" depuis "la tricherie d'un constructeur allemand bien connu", désignant ainsi sans le nommer Volkswagen.

Il a directement accusé les dirigeants de prendre des décisions motivées par "l’émotion et les opinions publiques" et a exhorté à un retour à la raison sous peine d'un prix à payer élevé pour les Européens. "Si on veut des dirigeants qui nous disent pas ce que l’on ne veut pas d’entendre, on le paiera cash car cette affaire de l’impact carbone est une question boomerang".