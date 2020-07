Transition énergétique : la France va renouveler son parc éolien

publié le 23/07/2020 à 09:53

Cette semaine, la Une des Échos est consacrée aux énergies renouvelables qui doublent les énergies fossiles en Europe. La France est-elle déjà obligée de renouveler son parc éolien ?

C'est bientôt l'heure de la retraite pour des centaines d'éoliennes en France. Cette année, ce sont 400 mégawatts de capacité de production qui atteindront 15 ans d'exploitation. En d'autres termes, les éoliennes sortent des mécanismes du rachat d'électricité noués avec l'État. Et le mouvement va s'accélérer : à partir de 2023, c'est 1 gigawatt de capacité de production qui sort du circuit.

Ces éoliennes, on va les remplacer puisqu'il faut bien tenir nos engagements en matière de production d'énergie renouvelable. Certains parcs éoliens préparent déjà ce renouvellement et misent sur des machines plus puissantes. On vise une capacité de production augmentée de 30%. Attention, tous les parcs ne sont pas éligibles. Et certains disparaîtront.

Le coût du coronavirus sur la Ligue 1...

Le coronavirus est une catastrophe pour les clubs de Ligue 1. Le cabinet EY estime que le manque à gagner sera d'environ 1 milliard d'euros. Et c'est un minimum. Ce milliard s'étale sur deux saisons : la précédente arrêtée avant son terme et la saison à venir.

Cette perte de revenus fait revenir les clubs de Ligue 1 au niveau de la saison 2015-2016, c'est donc quatre années de croissance parties en fumée.