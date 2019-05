publié le 22/05/2019 à 08:07

Si la voiture électrique patine en Europe, le train à hydrogène prend lui de la vitesse. Et c’est Alstom qui fait la course en tête. Le Français a plusieurs trains d’avance grâce à son savoir-faire mais aussi au dynamisme des régions allemandes très engagées dans des politiques qui mêlent environnement et qualité des transports au quotidien qui lui offrent des marchés très prometteurs.



Le constructeur tricolore vient ainsi de vendre 27 trains régionaux tractés par des michelines dont l’énergie sera produite par des piles à combustibles. C’est une commande de la région de Francfort, dont les autorités ont décidé de dire adieu au diesel et à ses grosses fumées noires.

Alstom qui va, durant 25 ans mettre en œuvre ces machines, leur fournir de l’hydrogène et en assurer la maintenance pour un montant d’un demi-milliard, assoit définitivement son statut dans cette option technologique.

L'hydrogène : efficace et écolo ?

Ces trains sont garantis par Alstom "zéro émission". Ils ne rejettent que de la vapeur d’eau et de l’eau condensée. Et si les Allemands ont passé cette commande c’est qu’ils ont déjà mis ces matériels à l’épreuve : depuis 2018, les deux premiers trains à pile à combustible au monde circulent quotidiennement en basse Saxe.



Les experts en sont manifestement très satisfaits puisqu’une nouvelle vague de 14 trains sera mise sur les rails dans ce Lander d’ici 2022. L’addition de toutes ces commandes fait de l’Allemagne le pays qui dispose de la plus grande flotte de trains à hydrogène du monde et d’Alstom le principal industriel de cet univers.

Et du côté de la SNCF ?

La France réfléchit et caresse l’idée de passer à l’hydrogène pour remplacer ses vieilles motrices au diesel sur les lignes qui ne sont pas électrifiées. Nos dirigeants savent que cette option existe. Le problème c’est qu’il faut se mettre d’accord sur l’homologation d’un modèle de voitures, de motrice, de piles, etc... La SNCF et nos régions y travaillent. Le rythme pourrait s’accélérer maintenant que l’obsession du tout TGV semble révolue.



Mais il faudra quand même être patient. Guillaume Pepy, le patron de la SNCF, espère sortir du diesel, mais pas avant 2035. Un horizon qui peut paraître lointain quand on constate que nos voisins auront déjà 43 trains à hydrogène en action d’ici 2022. Des trains certes 40% plus chers mais sans pollution, avec l’affichage des infos sur le trajet en temps réel, le Wi-Fi et des espaces pour les vélos, les poussettes et les fauteuils roulants. Le rêve des millions de travailleurs nomades français.