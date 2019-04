Geoffroy et Mial : producteurs de Kombucha à Paris

publié le 15/04/2019 à 06:21

Geoffroy Machepy et Mial Watkins ont installé leur atelier à l'Hôtel artisanal de Paris, au 140 rue d'Aubervilliers dans le XIXème arrondissement. Ils sont producteurs d'une boisson un peu particulière: le Kombucha. "C'est une boisson, qui a à peu près de 2000 ans, qui vient de Chine et de Mongolie, mais elle a disparu au fil des guerres et des pénuries de thé et de sucres. Elle a fait sa réapparition dans la communauté hippie hollywoodienne" raconte Geoffroy. "Cette boisson à base de thé fermenté rappelle le cidre, mais elle est sans alcool et très peu sucrée", précise le jeune homme.



Appelé "champignon de Mandchourie", le kombucha signifie aussi "algue de thé" en russe. Et pour cause, ce petit mélange crée au-dessus un grand champignon, qu'ils enlèvent avant la mise en bouteille. "Les levures se nourrissent de sucre , ce qui crée une couche de cellulose qui protège le milieu" explique Geoffroy, mais son ami Mial précise qu"il faut "masser le champignon de temps en temps, il faut donner de l'amour au champignon!".

Geoffroy et Mial travaillent sur 3 thés différents, un thé vert, un thé noir, et un thé blanc, un Ceylan. Ils laissent le thé infuser avec du sucre de canne non raffiné dans des fûts de chêne de Cognac, créés par des tonneliers avec qui ils se sont liés d'amitié. Pour obtenir un jus fermenté légèrement pétillant.



Myal et Geoffroy devant leur fût de chêne de Kombucha Crédit : Armelle Lévy

Geoffroy et son ami sont devenus producteur de Kombucha, parce que le père de Mial en faisait lui-même dans sa maison, au Pays-de-Galle. Mais pour les deux amis, c'est une reconversion professionnelle. Geoffroy, travaillait avant dans la communication et Mial était DJ, producteur de musique. Les deux garçons se sont rencontrés il y a cinq ans, et ils ont mis un an pour élaborer leur propre recette. Ils sont heureux aujourd'hui "de laisser quelque chose de concret, de physique et de palpable".



Geoffroy et Mial livrent à vélo, depuis un mois leur Kombucha à des épiceries , des bars des restaurants des coffee-shop parisiens, sous leur marque qu'ils ont créé: Vivant Kombucha.