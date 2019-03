Le ministre de la Transition écologique et solidaire François de Rugy

et AFP

publié le 22/03/2019 à 15:59

Les tarifs réglementés de l'électricité, qui avaient été gelés par le gouvernement pendant l'hiver, vont "sans doute" augmenter en juin, a confirmé ce vendredi 22 mars, le ministre de la Transition écologique et solidaire, François de Rugy.



"Nous sommes déjà sortis de l'hiver et nous le ferons sans doute à la moitié de l'année, c'est quelque chose que nous avions dit", a-t-il précisé sur CNews. Le ministre a évoqué une hausse "autour de 5 ou 6%", précisant qu'elle était déjà prévue par la Commission de régulation de l'énergie.

La CRE a en effet proposé une hausse de 5,9% du tarif réglementé d'électricité appliqué par EDF à environ 25 millions de foyers. Fin janvier, le ministère de la Transition écologique avait toutefois indiqué qu'il utiliserait le délai légal de trois mois dont il dispose, soit jusqu'au 1er juin, pour se prononcer sur la proposition du gendarme du secteur.

Ce faisant, il retardait l'application de la hausse tarifaire pendant l'hiver, une mesure prise pendant la crise des "gilets jaunes". La CRE a toutefois fait savoir que le gel du tarif réglementé devrait être rattrapé plus tard.



"Je tiens à dire que c'est le tarif régulé, par ailleurs il y a d'autres offres et les Français peuvent choisir maintenant pour la fourniture du gaz et de l'électricité", a aussi rappelé François de Rugy.