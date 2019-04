publié le 02/04/2019 à 14:53

La hausse aura bien lieu. Les tarifs réglementés de l'électricité augmenteront cet été, a confirmé, le lundi 1e avril, le ministre de la Transition écologique et solidaire François de Rugy. Cette mesure avait été retardée face au mouvement des "gilets jaunes" : le gouvernement s'était engagé à ne pas augmenter les prix pendant l'hiver. "On ne peut pas indéfiniment repousser les choses", a déclaré le ministre, invité de l'émission Audition publique sur LCP.



Cette augmentation devrait être de 5,9%, soit 85€ de plus par an pour un ménage qui se chauffe à l'électricité, comme l'avait suggéré en janvier la Commission de régulation de l'énergie. "Je ne vais pas démentir ce qu'a dit la Commission de régulation de l'énergie", a affirmé François de Rugy. "Je dis simplement que comme cela avait été fait au début de cette année, cela sera confirmé par la Commission de régulation de l'énergie cet été".

Cette hausse des tarifs réglementés de l'électricité concernera environ 25 millions de foyers.

