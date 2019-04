publié le 30/04/2019 à 13:30

Si le 1er mai est un jour férié, fête du Travail oblige, plusieurs changements vont intervenir dans le courant du mois et toucher de nombreux foyers. Ces modifications constituent, en partie, une réponse à la forte mobilisation du mouvement des "gilets jaunes" depuis le samedi 17 novembre dernier.



La baisse de la CSG pour certains retraités par exemple doit être effective dès le début du mois (1er mai) tout comme le remboursement des sommes versées en trop en début d’année (9 mai). Également programmée, la baisse des tarifs pour les foyers abonnés aux tarifs réglementés du gaz.

Des changements qui pourraient bien s'avérer être favorables aux finances de nombreux ménages et retraités. À souligner également l'arrivée des nouveaux billets de 100 et 200 euros à la fin du mois et la date limite pour votre déclaration de revenus au service des impôts. Tour d’horizon de tout ce qu'il faut savoir sur ces changements.

La CSG baisse pour certains retraités

C'était l'une des promesses d'Emmanuel Macron au mouvement des "gilets jaunes". La CSG va baisser de 8,3 % à 6,6 % pour les retraités dont la pension est comprise entre 1.200 et 2.000 euros. Au total, cela concerne 3,5 millions de foyers partout en France, à partir de ce mercredi 1er mai. Les retraités concernés par l’annulation de cette hausse de 1,7 point seront remboursés le 9 mai pour l’intégralité des montants versés en première partie d’année.

Les tarifs liés au gaz diminuent

Cette mesure fait également partie des réponses du gouvernement à la contestation des "gilets jaunes". Les tarifs réglementés de vente de gaz d’Engie continueront de diminuer au début du mois de mai. La baisse est de -0,2% pour ceux qui utilisent le gaz pour la cuisson, de -0,4% pour ceux qui ont un double usage cuisson et eau chaude, de -0,7% pour les foyers qui se chauffent au gaz et de -0,8% pour les foyers équipés de petites chaufferies, selon un document de la Commission de régulation de l’énergie. À la demande du gouvernement, un tarif réglementé de gaz naturel sans augmentation est également assuré jusqu’à fin juin 2019. Au 1er juin, les baisses seront respectivement de -0,2%, -0,3%, -0,5% et -0,6%.

De nouveaux billets à la fin du mois

Le 28 mai, les nouveaux billets de 100 et 200 euros entreront en circulation dans la zone euro. Comme les versions renouvelées des billets de 5, 10, 20 et 50 euros, ces billets seront dotés de dispositifs de pointe pour lutter contre la contrefaçon. Le chiffre du billet sera désormais imprimé en vert émeraude, assorti de petits symboles de l’euro. Ils auront également un hologramme satellite et la même hauteur que ceux de 50 euros pour permettre de simplifier la manipulation et le traitement des machines.

Dernier délai pour déclarer vos impôts

Ne tardez plus pour faire votre déclaration de revenus au service des impôts des particuliers car la date limite du jeudi 16 mai approche. Il s’agit donc des derniers jours pour déposer son formulaire n°2042 pour ceux qui ne sont pas en mesure de le remplir via internet, comme le préconise le gouvernement.



Pour les déclarations en ligne, les dates changent en fonction du lieu de votre résidence principale : le 21 mai pour les départements 1 (Ain) à 13 (Corrèze), le 28 mai pour les départements 2A (Corse-du-Sud) à 49 (Maine-et-Loire) et enfin le 4 juin pour les départements de 50 (Manche) jusqu’à 95 (Mayotte), ainsi que les DOM.