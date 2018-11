Sortie du chauffage au fioul : " Des décisions hâtives et irréfléchies" selon François Lenglet

et William Vuillez

publié le 16/11/2018 à 09:22

Un crédit d’impôt sera mis en place à compter du 1er janvier prochain, pour prendre en charge une partie du coût de remplacement d’un chauffage au fioul par un autre mode d’énergie. C’est d’autant plus saugrenu qu’était en vigueur, jusqu’à la fin du mois de juin dernier, un crédit d’impôt pour faire exactement le contraire, c’est-à-dire acheter une chaudière au fioul neuve.



À quatre mois d’écart, le gouvernement met en place des politiques incitatives parfaitement contradictoires. Ces décisions sont prises de façon hâtive et irréfléchie, sous la pression politique. Les mesures exposées par Édouard Philippe mercredi, ont été décidées pour contrer la grogne sur la hausse des carburants et pour tenter de désamorcer la manifestation des gilets jaunes.

Ces mesures engagent l’investissement des ménages, chaudières et voitures c’est de l’argent, et celui du contribuable, sous la forme de crédit d’impôt. Tout ça fait un peu peur pour l’avenir, avec la voiture électrique parce qu’on s’est rué sur cette technologie avec le même empressement irraisonné. Je vous parie qu’un jour ou l’autre, nous aurons un crédit d’impôt pour les voitures à pédale, la seule qui ne pollue pas.