publié le 06/11/2018 à 13:54

Après la vente des billets pour les vacances de Noël (début octobre), c'est celle pour les vacances d'hiver qui s'est ouverte ce mardi 6 novembre matin, très tôt, aux alentours de 6h. Une période là encore très importante car elle correspond aux départs pour les sports d'hiver, couvrant la période allant du 8 janvier au 10 mars.



En effet, la zone A sera en vacances cette année du 16 février au 8 mars, la zone B du 9 au 24 février et la zone C du 23 février au 10 mars. Les usagers qui ont planifié leurs séjours en avance ont donc pu acheter les sésames pour les TGV et Intercités.

Aucun problème n'a pour le moment été remonté, à voir si l'engouement des usagers pour les billets était aussi grand que pour la vente pour les vacances de Noël, qui est la plus grosse vente de l'année sur un jour pour le transporteur ferroviaire, avec en 2017 40 billets vendus à la seconde. Pour ne pas rater ces rendez-vous, la SNCF a mis en place un système d'alerte mail.