VIDÉO - SNCF : vaste opération anti-fraude en Île-de-France

publié le 23/10/2018 à 21:45

Passer un portique de contrôle, sans valider de titre de transport et en se collant à un autre usager, est une pratique très courante sur le réseau francilien. Chaque jour, 220.000 personnes frauderaient ainsi en Île-de-France, soit un manque à gagner de 63 millions d'euros par an pour la SNCF.



C’est donc une opération d'envergure qui s’est déroulée ce mardi dans les six grandes gares parisiennes. Près de 550 agents ont vérifié les titres de transports de tous les passagers empruntant le réseau Transilien. L’objectif du jour : contrôler 300.000 personnes pour déjouer quelques 40.000 fraudeurs.

"Si on le fait à ces heures-là (entre 15h et 18h), c'est qu'il y a plus de fraude" qu'aux heures de pointe, précise Alexis Degarne, responsable de la lutte antifraude de Transilien. Les voyageurs en infraction risquent une amende de 50 euros.

Une opération coup de poing que la SNCF compte bien renouveler, d'autant que la lutte anti-fraude est aussi un enjeu de sûreté. D'après un sondage interne, 60% des auteurs d'incivilité et d'agressions dans les Transilien seraient des fraudeurs du réseau.