publié le 29/08/2018 à 06:05

Après deux mois de vacances, les élèves vont reprendre le chemin de l'école la semaine prochaine, lundi 3 septembre. Pour les professeurs, la rentrée est prévue le vendredi 31 août et ce sera parti pour sept semaines de cours, avant les premières vacances du samedi 20 octobre au dimanche 4 novembre, pour toutes les zones.



Puis le prochaines vacances sont celles de Noël, du 22 décembre au dimanche 6 janvier 2019, là encore pour toutes les zones, A, B et C. Comme chaque année, les dates des vacances d'hiver, entre le 9 février et le 10 mars, et de printemps, entre le 6 avril et le 5 mai, seront différentes selon les zones. La fin de l'année scolaire est annoncée le 6 juillet 2019.

Les académies sont réparties en trois zones : A, B et C. La zone A comprend les académies de Besançon, Bordeaux, Clermont-Ferrand, Dijon, Grenoble, Limoges, Lyon et Poitiers. La zone B les académies d'Aix-Marseille, Amiens, Caen, Lille, Nancy-Metz, Nantes, Nice, Orléans-Tours, Reims, Rennes, Rouen et Strasbourg. La zone C les académies de Créteil, Montpellier, Paris, Toulouse et Versailles.

Des modifications possibles localement

Il n'y aura pas classe les vendredi 31 mai et samedi 1er juin : le jeudi 30 est férié, avec l'Ascension. Les dates fixées par le calendrier scolaire nationale peuvent être, sous certaines conditions, modifiées localement par le recteur. Une décision rare mais qui avait été prise l'an dernier dans l'académie d'Orléans-Tours pour les dates de vacances de printemps.







Le calendrier scolaire 2018-2019 Crédit : RTL.fr