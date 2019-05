publié le 12/05/2019 à 09:14

4.500 ! C'est le nombre de CDI que propose la SNCF dans toute la France. Pour ces nouvelles embauches, qui concernent surtout des électriciens et des mécaniciens, une plateforme spéciale d'inscription en ligne est mise en place : le site viveletrain.sncf/Experiences.



Si vous êtes à Paris lundi et mardi, vous pouvez aussi vous rendre directement au forum de recrutement organisé par la SNCF dans le 12e arrondissement. Rien qu'en Ile de France, 2.500 CDI sont à pourvoir. Ce sont surtout des électriciens et des mécaniciens qui sont recherchés, mais aussi des ingénieurs, des conducteurs, des agents de production et des aiguilleurs.

Tout le monde peut postuler : des non-diplômés jusqu'au bac+5, avec ou sans expérience. Pensez simplement à venir avec votre CV.

Ceux qui seront recrutés auront le droit à une formation d'un an. Ils seront les derniers à être embauchés en tant que "cheminots" avec tous les avantages que ça implique, puisqu'une réforme mettra un terme à ce statut dès janvier de l'année prochaine.